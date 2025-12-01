Lottomillionär Chico ersteigert Rolle im Dortmunder «Tatort»

Welche Rolle Chico darin übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der Lottogewinner hofft auf eine kleine Sprechrolle. «Das würde mich nicht nervös machen. Ich bin es ja durch meine vielen Auftritte inzwischen gewohnt, vor Kameras zu sprechen», betonte er selbstbewusst. Weil er selbst bereits im Gefägnis sass, eigne er sich gut für einen Kleinkriminellen. «Andererseits würde auch gut die Rolle eines grosszügigen Porsche–Fahrers passen. In jedem Fall bin ich gespannt, die Schauspieler und die Arbeit am Filmset kennenzulernen», so Chico.