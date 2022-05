Lou-Anne: «Ich habe noch nicht begriffen, dass ich gewonnen habe»

Hat es Ihnen viel bedeutet, in der Diversity-Staffel zu siegen?

Lou-Anne: Tatsächlich habe ich gar nicht so daran gedacht, dass ich in der Diversity-Staffel bin. Für mich hat das eigentlich gar nichts geändert. Es war so oder so eine tolle Zeit. Ich fand's toll, dass so viele verschiedene Charaktere und Typen dabei waren, aber das war kein Punkt, bei dem ich sage: «Ich war in der Diversity-Staffel und deshalb freut es mich noch mehr, dass ich gewonnen habe.»