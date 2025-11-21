Louis Tomlinson spendet für kranken Ex-One-Direction-Bodyguard

Sein ehemaliger Leibwächter Preston Mahon (54) benötigt dringend Hilfe und Louis Tomlinson (33) überlegte nicht lange: Der Musiker spendete Geld, um dem 54–Jährigen eine OP zu ermöglichen, wie die britische «The Sun» berichtet.
Preston Mahon hatte 27 Jahre lang als professioneller Personenschützer gearbeitet. Er begleitete die Boyband One Direction auf ihrem Weg zum Weltruhm und sorgte dafür, dass Louis Tomlinson, Harry Styles (31), Zayn Malik (32), Niall Horan (32) und der verstorbene Liam Payne (1993–2024) sicher durch Menschenmassen kamen. Doch gesundheitliche Probleme beendeten seine Karriere abrupt.
Die Ärzte entdeckten eine verstopfte Arterie in seinem linken Oberschenkel und Preston erhielt zunächst eine Angioplastie, um das Gefäss zu öffnen. Bei einer weiteren Untersuchung eröffnete ihm ein Mediziner die schockierende Wahrheit, wie Preston der britischen Zeitung berichtete: «Beide Arterien in beiden Beinen sind blockiert, und ich kann nichts tun. Wenn ich Sie das nächste Mal sehe, wird es wegen eines Bypasses und einer Amputation sein.»
Schulden und eine zweite OP
Preston verbrauchte seine gesamten Ersparnisse und lieh sich Geld von Verwandten und Freunden. Sein Vater organisierte einen Termin bei einem Spezialisten in Madrid, der sich auf solche Gefässeingriffe spezialisiert hat. Die Operation in Spanien kostete alles, was Preston aufbringen konnte. Jetzt steht er mit 16.000 Pfund Schulden da. «Mein Vater rief nach der Operation den Arzt an», erzählte Preston. «Der Mediziner sagte ihm: ‹Wir haben gerade eine lebensrettende Operation an Ihrem Sohn durchgeführt.›» Nach dem Eingriff fühlte sich der 54–Jährige wie befreit. Doch die Erleichterung war nur vorübergehend.
Das rechte Bein benötigt denselben Eingriff. «Nach der Operation fühlte es sich an, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen worden. Aber jetzt brauche ich dringend diese zweite Operation, um eine Chance zu haben, schmerzfrei zu leben.» Preston hofft, insgesamt 35.000 Pfund für die zweite Operation sammeln zu können.
Über die Spendenplattform GoFundMe startete er einen Aufruf. Mit Unterstützung der treuen One–Direction–Fangemeinde kamen bereits über 6.600 Pfund zusammen. Als Louis Tomlinson von der Situation erfuhr, zögerte er nicht. Seine Spende von 4.000 Pfund (umgerechnet rund 4.500 Euro) kam am Mittwoch an.
«Ich kann ihm nicht genug danken. Das habe ich nicht erwartet», zeigte sich Preston überwältigt. Er schrieb dem Sänger eine persönliche Textnachricht, um seine Dankbarkeit auszudrücken. «Ich bin so dankbar. Das bedeutet mir die Welt», sagte Preston in seinem Statement gegenüber der Zeitung.
Die Verbindung zwischen Preston und den One–Direction–Mitgliedern blieb über die Jahre bestehen. «Alle Jungs von One Direction bedeuten mir die Welt», betonte der ehemalige Bodyguard. Vor genau einem Jahr sah er sie alle wieder – unter tragischen Umständen. «Ich traf alle Jungs bei Liams Beerdigung wieder. Es war der traurigste Anlass überhaupt, aber ein schönes Wiedersehen.»