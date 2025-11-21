Louis Tomlinson spendet für kranken Ex-One-Direction-Bodyguard

Schulden und eine zweite OP

Preston verbrauchte seine gesamten Ersparnisse und lieh sich Geld von Verwandten und Freunden. Sein Vater organisierte einen Termin bei einem Spezialisten in Madrid, der sich auf solche Gefässeingriffe spezialisiert hat. Die Operation in Spanien kostete alles, was Preston aufbringen konnte. Jetzt steht er mit 16.000 Pfund Schulden da. «Mein Vater rief nach der Operation den Arzt an», erzählte Preston. «Der Mediziner sagte ihm: ‹Wir haben gerade eine lebensrettende Operation an Ihrem Sohn durchgeführt.›» Nach dem Eingriff fühlte sich der 54–Jährige wie befreit. Doch die Erleichterung war nur vorübergehend.