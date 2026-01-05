«Love Is Blind: Germany»: Das sind die Teilnehmer der zweiten Staffel

In der zweiten Staffel des sozialen Experiments wagen insgesamt 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Abenteuer, die wahre Liebe zu finden – ohne sich vorher zu sehen. In den ersten acht Folgen, die ab dem 8. Januar auf Netflix zu sehen sind, kann das Publikum miterleben, wie sich die Paare kennenlernen. Die Hochzeitsepisode folgt am 15. Januar.