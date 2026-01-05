«Love Is Blind: Germany»: Das sind die Teilnehmer der zweiten Staffel

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Staffel von «Love is Blind: Germany»? Diese Frage beantwortet der Streamingdienst kurz vor dem Start der neuen Folgen.
In der zweiten Staffel des sozialen Experiments wagen insgesamt 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Abenteuer, die wahre Liebe zu finden – ohne sich vorher zu sehen. In den ersten acht Folgen, die ab dem 8. Januar auf Netflix zu sehen sind, kann das Publikum miterleben, wie sich die Paare kennenlernen. Die Hochzeitsepisode folgt am 15. Januar.
Das Konzept der Show hat sich nicht verändert: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich erst nach einem Heiratsantrag sehen, um anschliessend herauszufinden, ob das Zusammenleben auch im normalen Alltag funktioniert.
Das sind die Teilnehmerinnen
Diese weiblichen Singles begeben sich in der zweiten Staffel auf die Suche nach ihrem grossen Glück: Anastasija (25, Kommunikationsspezialistin), Andrea (31, Pflegefachfrau), Bri (32, Studioleiterin eines Medical Spas), Celia (31, Einkäuferin im Gastronomiegrosshandel), Ceren (35, Marketingmanagerin), Ellen (31, Erzieherin), Jessi (32, Verkaufsleiterin), Josy (29, HR–Referentin), Loan (26, HR–Managerin), Nadja (33, Gründerin eines Sportstudios), Simone (31, Software–Designerin), Sonia (35, Sozialpädagogin), Tanja (31, HR–Managerin), Wandi (28, HR–Managerin) und Yasmin (30, IT–Beraterin).
Das sind die Teilnehmer
Zu den männlichen Kandidaten, die in der zweiten Staffel ihr grosses Liebesglück suchen, gehören: Andi (42, Investmentberater), Andreas (38, Unternehmer im Onlinehandel), Daniel (38, E–Commerce–Unternehmer), Dennis (30, Immobilienmakler), Dustin (30, Gymnasiallehrer), Gunnar (33, IT–Berater), Jan (27, Jura–Student), Jubriel (28, Store–Manager), Konstantin (36, Eventmanager), Niklas (28, Account–Manager), Nils (36, Regionalleiter bei einer Versicherung), Philipp (31, Pflegefachmann), Sky (35, Projektplaner), Slei (32, Fitnesscoach) und Tobias (30, Werbefilmproduzent und Songwriter).
Mit 27 Jahren ist Jan der jüngste der männlichen Kandidaten, während Anastasija mit 25 Jahren die jüngste Teilnehmerin unter den Frauen ist.
Gleiches Moderatoren–Duo
Wie bereits in der ersten Staffel von «Love is Blind: Germany» übernehmen auch diesmal Steffi Brungs (36) und Chris Wackert (36) die Moderation. Sie sind seit August 2019 verheiratet. Das Traumpaar begleitet die Singles auf ihrer Suche nach der grossen Liebe.