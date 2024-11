«Love is Blind: Germany»: Steffi Brungs und ihr Mann Chris moderieren

Die US–Version von «Love is Blind» moderiert das Ehepaar Nick (51) und Vanessa Lachey (44). Lokale Ableger in Ländern wie etwa Brasilien, Japan oder Grossbritannien sind bereits erschienen. Moderator Chris Wackert erklärte in einer Mitteilung: «Dass die Singles bei ‹Love is Blind: Germany› die alltägliche und oft überladene Dating–Welt verlassen, finde ich extrem mutig. Im besten Fall können die Dates in den Pods dafür sorgen, dass sich zwei Menschen finden und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Diesen Gedanken finde ich sehr schön.»