«Love Island»: Männer und Frauen ziehen in unterschiedliche Villen

Am heutigen 21. März geht «Love Island - Heisse Flirts & wahre Liebe» in die mittlerweile siebte Staffel. Moderieren wird wieder Sylvie Meis (43). Die Islanderinnen und Islander werden jedoch schon zu Beginn auf eine besondere Überraschung stossen. Meis werde bereits am ersten Abend verkünden, dass die Herren und Damen nicht gemeinsam in die grosse Villa einziehen, erklärt der Sender in einer Mitteilung. Und es werde auch keine «Paarungszeremonie» geben.