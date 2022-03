«Love Island»: Sarah Engels gibt Jendrik Liebestipps

Siebte Staffel von «Love Island»

Bei «Love Island» sucht eine Gruppe abenteuerlustiger Singles nach heissen Flirts und der wahren Liebe. Moderatorin Sylvie Meis (43) führt durch die siebte Staffel der Dating-Show und verspricht einige Neuerungen. «Ich stehe vor einer Staffel, in der ich wirklich nicht weiss, was passieren wird», erzählt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Moderatorin werde «wahrscheinlich wieder voller Verwunderung dastehen und denken: ‹Wow, alles ist jetzt tatsächlich anders.›» Gleichzeitig kündigt sie an: «Ich weiss, dass wir die Ziele, die wir mit dieser Staffel haben, erreichen und das Publikum und die Islander oft vom Hocker fallen werden.»