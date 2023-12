«Love Story»-Star Ryan O'Neal ist gestorben

Der romantische Held war seine Paraderolle

O‹Neal wurde am 20. April 1941 in Los Angeles als Sohn des Drehbuchautors Charles O›Neal und der Schauspielerin Patricia geboren. 1964 hatte er seinen Durchbruch in der Seifenoper «Peyton Place». Anschliessend spielte er die Hauptrolle in Erfolgsfilmen. 1970 erschient «Love Story», womit er weltberühmt wurde und für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert wurde. 1973 spielte er mit einer jugendlichen Tochter Tatum O‹Neal (60) in «Paper Moon». Für diese Hauptrolle wurde er für die Golden Globes nominiert. Auch seine Komödie «Is› was, Doc?» mit Barbra Streisand (81) wurde ein riesiger Erfolg.