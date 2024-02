Lovestory mit Ben Affleck für Jennifer Lopez «ziemlich unglaublich»

Heute sind die beiden erwachsen geworden, wie Lopez jetzt erzählt. Und sie gehen ganz anders an die Medien heran, wie noch vor rund 20 Jahren. Mit zunehmender Erfahrung und dem Wissen, was im Leben wichtig sei, «tangiert dich so etwas nicht mehr auf die gleiche Weise wie damals. Ben und ich sind jetzt Erwachsene. Wir wissen, was wichtig ist.» Was etwa privat bleiben solle, hielten die beiden nun auch privat. «Wir müssen auch ein Leben führen, ohne ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht immer nur öffentliche Personen sein. Wir beide wissen inzwischen, wie wir das steuern können.» Sowohl Affleck als auch Lopez hätten einfach «gelernt, damit umzugehen».