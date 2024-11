Löwenkönige, Mittelerde und ein queerer 007: Die Kinotipps im Dezember

Seit dem Abschied als James Bond in «Keine Zeit zu sterben» von 2021 machte es Daniel Craig zu seiner Aufgabe, sich neu zu erfinden. Zu öffentlichen Veranstaltungen erschien er gerne in flamboyanten Outfits und auch seine Rollenauswahl war nach 007 eine gänzlich andere. Schon in den erfolgreichen Whodunnit–Krimis der «Knives Out»–Reihe verkörperte er eine queere Rolle und setzt das in Luca Guadagninos Film nun fort. «Queer» ist ein sehr intimer und mit grosser Liebe zum Detail aufgenommener Film, ähnlich wie es bei Guadagninos «Call Me By Your Name» der Fall gewesen ist.