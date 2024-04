«Loyal to myself»: Lena Meyer-Landrut kündigt Album an

Darin sprach Meyer–Landrut auch von einem «Jahr voller Verwirrungen und Unsicherheiten», das sie im Song «Loyal to myself» verarbeitete. Sie nahm die Herausforderung an und nutzte die Gelegenheit, um nachzudenken, zu reflektieren «und mit neuen Gedanken, neuer Energie und neuem Mut ins nächste Jahr» zu starten. Der Titel beschreibe «die Loyalität zu mir selbst, sich selbst zu akzeptieren, die Freude an sich wiederzufinden und den Dingen, die man tut», erklärt die 32–Jährige zudem in einem Statement. Der Song stehe für «das Grundgefühl, dass ich zu mir stehen kann, auch wenn es mal Gegenwind gibt, Zweifel hinter mir zu lassen und schlechte Erfahrungen eher als Chance zu sehen».