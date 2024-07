Luca Hänni: Frischgebackener Papa übernimmt neuen Job als Moderator

Seit er im Jahr 2012 in der neunten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» den ersten Platz abräumte, ist der Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni (29) aus der deutschen TV–Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nach seinem Triumph in der legendären RTL–Castingshow trat er unter anderem als Kandidat in Shows wie «Das grosse Pomi–Backen» oder «Let's Dance» in Erscheinung, 2023 wurde er Sieger der achten Staffel von «The Masked Singer». Zudem war er in den letzten beiden Staffeln der KiKA–Talentshow «Dein Song» prominentes Mitglied der Jury.