«Lucky Hank» und mehr: Die Serien-Highlights im November

«A Murder at the End of the World» erinnert auf den ersten Blick an Rian Johnsons (49) Crime–Erfolg «Glass Onion: A Knives Out Mystery», der zu Weihnachten 2022 auf Netflix erschienen war. Doch der düstere Trailer zur neuen Murder–Mystery macht mit beklemmenden, geradezu klaustrophobischen Bildern bereits klar, dass die Miniserie in eine ganz andere Richtung geht. Neben «The Crown»–Star Corrin und Owen sind noch Co–Serienschöpferin Brit Marling (41) und der aus «Triangle of Sadness» bekannte Harris Dickinson (27) in weiteren Rollen zu sehen.