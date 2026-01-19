Lucy Diakovska: Gil Ofarims Skandal gehört nicht ins Dschungelcamp

Im Dschungelcamp sieht sie keinen geeigneten Ort für weitere Statements. «Sowas muss unter ganz anderen Gegebenheiten stattfinden», erklärt sie. Auch um das eigene Image aufzupolieren, sei es nicht richtig. «Alle, die sagen, ich gehe da rein, damit mich die Leute besser kennenlernen können, damit ich wirklich zeige, wer ich bin... Ich glaube, das ist eine extreme Überschätzung», so Diakovska.