Lucy Diakovska: So war ihr Jahr als amtierende Dschungelkönigin

Auch kündigte die Künstlerin nach ihrem Dschungelcamp–Sieg an, wie ihr Jahr ohne Dschungelkrone weitergehen wird. Gemeinsam mit ihrer Band No Angels, die 2000 gegründet wurde, geht sie auf Tour, mit der das 25–jährige Bandjubiläum zelebriert werden soll. Die Mitglieder rund um Diakovska, Sandy Mölling (43), Nadja Benaissa (42) und Jessica Wahls (47) werden auf ihrer «Still In Love With You – Summer 2025»–Tour unter anderem am 7. Juni 2025 beim Kulturzelt im hessischen Wolfhagen, auf dem Rainbow Festival in Köln am 28. Juni oder am 23. Juli in Regensburg auf dem Piazza Open Air Halt machen. Fans vermuten sogar ein neues Album, nachdem die No Angels im August ein vielversprechendes Video auf Instagram geteilt hatten.