Lucy Liu erhielt falsche Krebsdiagnose und liess sich operieren

In den 1990er Jahren erhielt Lucy Liu (57) die Schockdiagnose Krebs. Nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hatte, liess sich die Schauspielerin sogar operieren. Doch später stellte sich heraus: Die Diagnose war falsch. In einem Interview mit «People» schildert Liu, dass sie zunächst wenig über die Situation nachdachte – obwohl sie beunruhigend war. «Es war beängstigend, weil es damals viel weniger Informationen gab. Wir hatten kein Internet», erinnert sie sich.