Luftig, lässig, angesagt: Häkelkleider erobern den Sommer

Für heisse Temperaturen in der Stadt: Auch in urbaner Umgebung funktioniert der Häkeltrend mit dem richtigen Styling. Ein Häkelkleid wird mit blickdichten, engen Maschen an den intimen Stellen citytauglich. Besonders elegant wirken rückenfreie Midikleider in zarten Pastellfarben oder gehäkelten Mustern. Abgerundet wird der Look durch flache Sandalen, schlichte Goldketten und eine Leder–Umhängetasche. Ein weiter Leinenblazer darüber macht den Look sogar bürotauglich.