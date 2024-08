Lugner-Ex Bahati «Kolibri» Venus ist verstorbenem Baulöwen dankbar

An ihm habe ihr besonders gut gefallen, dass er allen «auf Augenhöhe begegnet» sei. In seinem Einkaufszentrum «Lugner City» in Wien gebe es etwa Menschen, die mit eher einfachen Tätigkeiten begonnen hätten und nun «einen tollen Job haben, weil er einfach sehr unvoreingenommen war und an Leute geglaubt hat, die engagiert sind». Da sei etwa auch ein Studium egal gewesen. «Er war genau das Gegenteil von abgehoben», sagt Bahati Venus. Sie sei ihm «dankbar für alles, wie er war, was ich von ihm lernen durfte». Lugner habe alle motiviert, «nach den Sternen zu greifen» und nichts darauf zu geben, «was andere Leute über jemanden denken».