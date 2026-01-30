Lugner-Stargast: Fran Drescher tanzt auf dem Wiener Opernball

Auch Sharon Stone ist dieses Jahr dabei

In Wien könnte der diesjährige Lugner–Stargast Fran Drescher auf einen weiteren Hollywoodstar treffen. Wie vor kurzem bekannt wurde, wird auch Sharon Stone (67) zu der Veranstaltung erscheinen. Die US–Schauspielerin begleitet «Schaumrollenkönig» Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar. Die 67–Jährige, die durch den Erotikthriller «Basic Instinct» berühmt wurde, ist offenbar ebenfalls schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: «Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen», so Sharon Stone.