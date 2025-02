Luis Rubiales nach Kuss-Eklat bei WM 2023 schuldig gesprochen

Kuss stellte Jenni Hermosos Leben auf den Kopf

Jenni Hermoso sagte laut «Guardian» bei ihrer Zeugenaussage am ersten Prozesstag vor dem Nationalgericht in San Fernando de Henares in der Nähe von Madrid, sie habe dem Kuss durch Rubiales nie zugestimmt und er habe auch nicht um ihre Erlaubnis gebeten. «Ich fand das völlig fehl am Platz und dann wurde mir klar, dass mein Chef mich küsste, und das sollte in keinem sozialen Umfeld oder am Arbeitsplatz passieren», so die Nationalspielerin. «Ich fühlte mich nicht respektiert. Einer der glücklichsten Tage meines Lebens wurde getrübt.» Der Kuss und seine Folgen hätten ihr Leben auf den Kopf gestellt und ihre Familie schwer getroffen.