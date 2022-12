Luisa Neubauer und Plasberg-Nachfolger Louis Klamroth sind ein Paar

Luisa Neubauer wird nicht bei «hart aber fair» zu Gast sein

Mit den Worten «mein Privatleben wird auch in Zukunft privat bleiben» schloss Klamroth aus, weitere Details zur Beziehung mit Neubauer zu enthüllen. Der Journalist moderierte im vergangenen Jahr «Die ProSieben-Bundestagswahl-Show», und wird am 9. Januar 2023 von Vorgänger Plasberg bei «hart aber fair» übernehmen. Der hatte die beliebte ARD-Sendung am 14. November zum letzten Mal moderiert. Seine nun bekannt gewordene Partnerin Neubauer werden «hart aber fair»-Zuschauer allerdings nicht zu Gesicht bekommen. «Und dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst», erklärte Klamroth diesbezüglich.