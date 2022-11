«Ich fühle mich gut, bin fit»

Lukas Podolski denkt noch nicht an Karriereende

Lukas Podolski hat in einem Interview deutlich gemacht, dass er seine Karriere als Profi-Fussballer noch nicht an den Nagel hängen will. Zudem erklärte er, was er von einem Boykott der WM in Katar hält.