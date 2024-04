Luke Mockridge bereut «exzessives Partyleben»

Im September 2023 verriet Mockridge in einem Podcast von Joyce Ilg (40) und Chris Halb 12, wie dramatisch es teilweise um ihn stand: «Ich bin zwangseingewiesen worden und habe drei Monate in der Klinik verbracht.» Weiter erzählte er: «Du kommst in einen geschützten Raum, weil das alles dann sehr konkret ... und in einen Bereich ging, in dem ich geschützt werden musste», so der Comedian.