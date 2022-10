Nach einer selbst auferlegten Schaffenspause Ende 2021 kehrt Comedian Luke Mockridge (33) in diesem Jahr behutsam und allmählich wieder in die Öffentlichkeit zurück. Mit seinem Bühnenprogramm «Welcome Back to Luckyland» tourte er durch Deutschland und wird im Januar 2023 offenbar auch auf seinen einstigen Stammsender Sat.1 zurückkehren. Mockridge ist eigener Aussage nach in der Comedy-Show «Die besten Comedians Deutschlands» mit dabei. «Bild» will nun von einer namentlich nicht genannten Insiderquelle zudem erfahren haben, dass Mockridge auch vor einem Comeback mit eigener Sendung steht.