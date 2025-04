Nach «Bachelorette»-Aus

Luna Schweiger plant ihre eigene Datingshow

Luna Schweiger nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Tochter von Til Schweiger arbeitet nach dem Aus für die RTL–Sendung «Bachelorette» an ihrem eigenen Format. Im Herbst soll ihre Datingshow am liebsten in Südafrika gedreht werden.