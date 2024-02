Luna Schweiger schaut bei Männern «vor allem auf die Schuhe»

Ab dem 15. Februar 2024 herrscht in Berlin wieder Ausnahmezustand: Zahlreiche Stars und Sternchen kommen in die deutsche Hauptstadt, um bei der 74. Ausgabe der Berlinale dabei zu sein. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin sind Jahr für Jahr ein Anlass, um sich in Sachen Mode ordentlich herauszuputzen. Wer auf dem roten Teppich nicht untergehen möchte, muss Mut zu Extravaganz, Farbe und Glamour beweisen. Für Luna Schweiger (27) kein Problem, wie sie in Berlin in der Styling Lounge von Deichmann erzählt. Die Schauspielerin wünscht sich ohnehin einen grösseren Fokus auf die neuesten Mode–Trends und mehr High Fashion in Deutschland.