Lungenfibrose fortgeschritten: Kronprinzessin Mette-Marit braucht Ruhe

Mette–Marit sagt Konzerttermin ab

In den vergangenen Monaten hatte Mette–Marit immer wieder die Teilnahme an Veranstaltungen absagen müssen. Laut des norwegischen Fernsehsenders «TV2» habe sie etwa für den heutigen Donnerstagabend den Besuch eines Konzerts abgesagt. Sie habe berichtet, dass ihre Lunge ihr zu schaffen mache und sie deshalb einen Ruhetag einlegen müsse. Mette–Marit wolle aber bereits am Freitag «gestärkt zurückkommen». Aktuell ist dem Terminkalender zufolge noch geplant, dass das Kronprinzenpaar morgen zusammen einen WM–Staffellauf der Frauen in Trondheim besucht.