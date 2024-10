Offizielle Mitteilung des Palasts

Lungenkrankheit: Kronprinzessin Mette-Marit wieder in Behandlung

Die norwegische Kronprinzessin Mette–Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose. Wegen der chronischen Erkrankung hat sie sich nun erneut in Behandlung begeben, teilte der Palast in einem Statement mit.