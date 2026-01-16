Lustige TV-Panne: Susanne Daubner schminkt sich während Live-Sendung

Lustiger Moment im Live–TV am Freitagmorgen: Als die Moderatoren Anna Planken (45) und Till Nassif (55) beim «ARD–Morgenmagazin» um kurz vor 7.30 Uhr für die Kurznachrichten ins «Tagesschau»–Studio zu Susanne Daubner (64) schalten, ist die Moderatorin noch gar nicht bereit für ihren Einsatz. Sie ist gerade dabei, sich fertig zu schminken. Die Live–Kamera zeigt Daubner mit einem Schminkspiegel vor dem Gesicht, auf der Theke steht noch eine Wasserflasche.