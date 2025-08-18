Luxus-Restaurant: Hier isst nicht einmal Jeff Bezos ohne Reservierung

Fast hätte es Somni gar nicht mehr gegeben: 2020 zwang die Pandemie das Lokal zur Schliessung, kaum zwei Jahre nach der Eröffnung. Doch Chefkoch Aitor Zabala gab nicht auf. «Wir hatten vier Jahre Zeit zu überlegen, was wir wirklich machen wollen», sagt er in einem Interview mit dem Szeneportal «The Hollywood Reporter». Im November 2024 feierte Somni ein Comeback, das einem Hollywood–Remake würdig ist – grösser, spektakulärer, gefeierter.