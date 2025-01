Lynn Ban: Netflix-Designerin stirbt mit 51 Jahren nach Skiunfall

Die New Yorker Schmuckdesignerin Lynn Ban (1973–2025), die auch durch die Netflix–Reality–Serie «Das Klunkerimperium: New York» bekannt geworden war, ist am 20. Januar mit nur 51 Jahren verstorben. Die erschütternde Nachricht teilte ihr Sohn am 22. Januar auf dem offiziellen Instagram–Account Bans. Sie starb wenige Wochen nach einer Notoperation am Gehirn, die nach einem Skiunfall notwendig geworden war.