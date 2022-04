Mac Miller: Sein Drogendealer wurde zu langer Haftstrafe verurteilt

Das Bundesgericht in Los Angeles hat Ryan Michael Reavis zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und elf Monaten verurteilt. Das berichtet unter anderem «The Hollywood Reporter». Der 39-Jährige hatte bereits 2019 zugegeben, dass er an einen Dealer gefälschtes Oxycodon weitergegeben habe. Jener Dealer verkaufte das Opioid wiederum an Mac Miller. Der Rapper war am 7. September 2018 an einer versehentlichen Überdosis gestorben. Er wurde nur 26 Jahre alt.