Macaulay Culkin gedenkt verstorbener Filmmutter Catherine O'Hara

Als wäre die Bildkomposition nicht schon herzzerreissend genug, schrieb der Schauspieler rührende Worte an die verstorbene Schauspielerin, die ihm über drei Jahrzehnte lang eine gute Freundin war: «Ich dachte, wir hätten mehr Zeit, Mama. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.»