Macaulay Culkin gratuliert seiner Brenda zum Geburtstag

Beide starteten ihre Schauspielkarriere in jungen Jahren. Macaulay Culkin wurde in seiner Rolle als Kevin McCallister in «Kevin allein zu Haus» im Alter von zehn Jahren weltberühmt. Brenda Song stand ebenfalls schon als Kind vor der Kamera, berühmt wurde sie vor allem durch die Rolle der London Tipton in der Disney–Serie «Hotel Zack & Cody».