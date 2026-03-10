Macaulay Culkin hypnotisiert Paris barfuss und mit lackierten Nägeln

Fans sind begeistert von dem Look

Auf Instagram bedankte sich Culkin anschliessend für die Erfahrung: «Es hat so viel Spass gemacht, meine Schuhe auszuziehen und es mir bequem zu machen», so der Schauspieler. Zudem habe seine Ehefrau Brenda Song ihn «attraktiv» genannt und das sei «alles, was zählt». Fans des Schauspielers sind begeistert von seinem exzentrischen Auftritt: «Das ist positive Maskulinität. Ein Mann, der sich in seiner Haut wohlfühlt, das gefällt mir», schreibt eine Userin. «Ich liebe es, wahre Männlichkeit von meinem Kindheitshelden zu sehen», fügt ein User hinzu. Ein anderer scherzt: «Kevin hat es endlich nach Paris geschafft!»