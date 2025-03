Macaulay Culkin: «Kevin - Allein zu Haus»-Star lernt Autofahren mit 44

Ihre gemeinsamen Kinder, Dakota und Carson, sollen im Gegensatz zu ihrem berühmten Papa so normal wie möglich aufwachsen, sagte sie in einem kürzlich erschienen Interview mit dem US–Magazin «People»: «Meinetwegen können meine Jungs tun, was sie wollen. Ich möchte nur, dass sie zur Schule gehen und ihre Anonymität geniessen, solange sie können, weil sie nicht darum gebeten haben, dass ich und Macaulay ihre Eltern sind. Ich möchte also, dass sie diese Entscheidung [ins Rampenlicht zu gehen, Anm. der Red.] selbst treffen können.»