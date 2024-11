Macaulay Culkin stösst in der zweiten Staffel zum «Fallout»-Cast

Ist Kevin bald auch in der Apokalypse allein zu Haus? Der ehemalige Kinderstar Macaulay Culkin (44), der 1990 durch seine Rolle als Einbrecherschreck Kevin McCallister weltberühmt wurde, wird laut der US–Branchenseite «Deadline» zum Cast der Amazon–Serie «Fallout» stossen. Genaue Details seien demnach zwar noch nicht zu seiner Rolle in der zweiten Staffel der Videospiel–Adaption bekannt. Es handele sich dabei jedoch nicht um eine Gastrolle, sondern einen wiederkehrenden Part in Form eines «verrückten Genies».