Macaulay Culkin und Brenda Song: Inniger Auftritt bei Gala

Seit 2022 verlobt

Macaulay Culkin und Brenda Song wurden beide im Kindheitsalter zu international bekannten Schauspielstars – er insbesondere durch seine Rolle als Kevin in «Kevin – Allein zu Haus» und «Kevin – Allein in New York», sie vor allem durch ihre Rolle der London Tipton in der Disney–Serie «Hotel Zack & Cody».