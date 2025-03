Macaulay Culkin: Ungewöhnlicher Hochzeitsantrag für Brenda Song

Es sollte nur eine Affäre sein

Die Liebe der Schauspielenden hatte als Affäre begonnen, verrät Song zudem. «Als wir uns kennenlernten, war keiner von uns auf der Suche nach einer Beziehung», erinnert sie sich an das Kennenlernen 2019 am Set von «Changeland». «Wir hatten eine Menge Freizeit, in der wir einfach nur abhingen und ich dachte: ‹Wird er mein bester Freund am Set sein? Fantastisch!› Und dann habe ich mich in ihn verknallt und dachte: ‹Wird er meine erste Affäre sein?›» Beim Rückflug hätte sie sich mit den Worten «Wir sehen uns nie wieder!» von Culkin verabschiedet. «Aber aus dieser Affäre wurden acht Jahre und zwei gemeinsame Kinder.»