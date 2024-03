Das sieht man nur selten!

Macaulay Culkin: Verliebter Pärchen-Auftritt mit seiner Brenda Song

Strahlend und verliebt wie am ersten Tag haben sich «Kevin – Allein zu Haus»–Star Macaulay Culkin und Brenda Song bei einem Event in Los Angeles gezeigt. Die beiden sieht man nur selten zusammen in der Öffentlichkeit.