Machen sie nun ernst? Diese Stars wollten bei Trump-Sieg USA verlassen

Samuel L. Jackson

Im Dezember 2015 scherzte Samuel L. Jackson (75) in der Show «Jimmy Kimmel Live!», dass er im Falle eines Trump–Triumphs nach Südafrika ziehen würde. So ganz ernst meinte er das wohl ebenfalls nicht. Nach Trumps Sieg rund ein Jahr später schrieb er auf X: «Wenn du den Unterschied zwischen meiner tatsächlichen Meinung und einem Kimmel–Sketch kennst... Vielleicht können wir dann reden.» Am Ende setzte Jackson – wie seine Kolleginnen – die Androhungen also nicht um und wohnt weiterhin in den USA.