Machen Stefan Raab und der «Anzeigenhauptmeister» gemeinsame Sache?

Es wird immer absurder: Nach der mysteriösen Ankündigung von Stefan Raab (57) am 1. April 2024, einen weiteren Kampf gegen Ex–Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) zu veranstalten, schaltet sich jetzt auch noch der sogenannte «Anzeigenhauptmeister» ein. Niclas M. (18), der in den letzten Wochen aufgrund einer «Spiegel TV»–Reportage zum Medien– und Internetphänomen wurde, postete unter anderem via Instagram einen überraschend professionellen Clip, der auf eine Kooperation mit Stefan Raab und dessen vermeintlichen Comeback–Plänen schliessen lassen könnte. Ist Niclas M. nur ein Trittbrettfahrer oder ein kommender Raab–Mitstreiter?