Machine Gun Kelly: Seine Tochter heisst nicht «Celestial Seed»

Megan Fox wird den Namen verkünden

In einer Story auf seinem Instagram–Profil reagiert Colson Baker, wie der 34–Jährige mit bürgerlichem Namen heisst, nun auf die Namensverwirrung und teilt einen Screenshot eines TikTok–Clips, in dem behauptet wird, sein Baby heisse «Celestial Seed». «Wartet, Leute... Ihr Name ist nicht ‹Celestial Seed›», schreibt Machine Gun Kelly zu dem Beitrag und fügt ein lachendes Emoji hinzu. «Ihre Mutter wird euch den Namen sagen, wenn wir so weit sind», stellt er zudem klar.