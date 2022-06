Machine Gun Kelly spricht über Depressionen und Drogenmissbrauch

«Ich wollte mein [Hotel-]Zimmer nicht mehr verlassen», sagt er in einem Ausschnitt aus dem Film, den «Entertainment Tonight» zeigt. «Ich fing an, wirklich, wirklich, wirklich düster zu werden», so der Musiker weiter. Das hatte offenbar auch damit zu tun, dass seine Freundin, US-Schauspielerin Megan Fox (36), nicht bei ihm war. «Megan ging nach Bulgarien, um einen Film zu drehen, und ich bekam diese wirklich wilde Paranoia. Ich wurde immer paranoider, dass jemand kommen und mich umbringen würde», so MGK. In dieser Zeit schlief er mit einer Schrotflinte neben seinem Bett.