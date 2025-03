Macht Brot dick? Warum das ein Mythos ist

Viele Menschen sehen Brot als einen der grössten «Dickmacher». Sie sagen, es kann sogar beim Abnehmen helfen. Wie passt das zusammen?

Dr. Björn Hollensteiner: Das ist relativ einfach zu beantworten. Brot kann nur dann «dickmachen», wenn Menschen viel zu viel davon essen, dies zur falschen Tageszeit tun und sich überhaupt nicht körperlich betätigen. Wie so oft ist der Schuldige also nicht das Lebensmittel, sondern derjenige, der es verzehrt, wenn es dick macht. Warum? Brot enthält sogenannte komplexe Kohlenhydrate. Diese sind für den Körper nur durch einen vorher zwingend erforderlichen Verdauungsprozess verfügbar. Das kostet selbst Energie und sorgt dafür, dass zum Beispiel der Blutzuckerspiegel viel langsamer ansteigt als nach dem Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln. Wer sich also die absolut notwendigen Kohlenhydrate in Form von Brot, am besten Vollkornbrot, zuführt, dies vor allem in der ersten Tageshälfte tut und die Bewegung nicht vernachlässigt, nimmt durch den Verzehr von Brot ganz sicher nicht zu.