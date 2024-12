MacKenzie Scott spendete 2024 zwei Milliarden US-Dollar

Die Milliardärin, die laut aktuellen Zahlen des «Forbes»–Magazins derzeit ein Vermögen von rund 32 Milliarden Dollar besitzt und damit die 6. reichste Frau bzw. der 43. reichste Mensch der Welt sein soll, konzentrierte sich bei ihren jüngsten Spenden besonders auf Einrichtungen, die sich für wirtschaftliche Sicherheit und Chancengleichheit einsetzen. Rund 75 Prozent der Gelder gingen somit an gemeinnützige Organisationen, die Menschen in Not unterstützen – etwa durch bezahlbaren Wohnraum, Bildung oder Gesundheitsversorgung.