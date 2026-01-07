Macron nicht dabei: So läuft Brigitte Bardots Trauerfeier ab

Trotz ihres Status als Weltstar soll die Trauerfeier auf ausdrücklichen Wunsch Bardots ohne grossen Pomp ablaufen. Ein Sprecher ihrer Stiftung betonte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: «Die Zeremonie wird widerspiegeln, wer sie war – im Kreise der Menschen, die sie kannten und liebten. Es wird sicher Überraschungen geben, aber es bleibt einfach, so wie Brigitte es wollte.»