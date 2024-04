«Mad Men»-Star Christina Hendricks hat geheiratet

In einem massgeschneiderten Spitzenbrautkleid mit Stehkragen, langen Ärmeln und einem A–Linien–Rock der Londoner Designermarke Katya Katya schritt Hendricks am Wochenende zum Altar. Ein altmodischer Schleier mit Spitzenkappe bedeckte dabei die roten Locken der Schauspielerin. Der Anblicke habe die rund 76 Gäste zu Tränen gerührt, «weil es so wunderschön war», so Hendricks zu «People».