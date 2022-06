«Madame Web»: Emma Roberts stösst zum «Spider-Man»-Spin-off

«Madame Web» ist ein weiterer Film aus «Sony's Spider-Man Universe». Die Produktionsfirma besitzt die Rechte an diversen Marvel-Figuren aus dem Umfeld von Spider-Man. Den Auftakt der Reihe machten die beiden Filme um «Venom» von 2018 und 2021 mit Tom Hardy (44). Zuletzt kam am 31. März 2022 «Morbius» mit Jared Leto (50) in die Kinos. «Madame Web» soll im Juli 2023 starten. Bereits im Januar 2023 will Sony den nächsten Ableger der Reihe ins Kino bringen, «Kraven the Hunter».